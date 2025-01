Exercício em idosos

Assim como para pessoas jovens, um programa de exercícios abrangente para idosos inclui

Atividade aeróbica

Treinamento de força

Treinamento de flexibilidade e equilíbrio

Médicos e educadores físicos geralmente elaboram um programa individualizado para ajudar a pessoa a atingir todos os objetivos relacionados aos exercícios. O treinamento de força melhora a massa muscular, a resistência e a força. Se o treinamento de força for executado com toda a amplitude de movimento, muitos exercícios podem melhorar a flexibilidade, e o aumento da força muscular melhora a estabilidade das articulações e, consequentemente, o equilíbrio. Além disso, se as pausas entre as séries forem mínimas, o exercício também pode ser aeróbico e, portanto, a função cardiovascular também pode melhorar.

A duração da atividade aeróbica para idosos é semelhante à de adultos jovens, mas o exercício deve ser menos intenso. Normalmente, durante os exercícios, a pessoa deve ser capaz de conversar confortavelmente. Os idosos que não apresentam distúrbios que limitem os exercícios podem aumentar gradativamente a intensidade do exercício e sua frequência cardíaca alvo para o valor calculado ao usar as fórmulas baseadas na idade (consulte a tabela Frequências cardíacas máximas e alvo usuais).

Alguns idosos que não são fisicamente ativos podem precisar melhorar sua habilidade funcional por meio de treinamento de força antes que possam realizar exercício aeróbico.

O treinamento de força é realizado de acordo com os mesmos princípios e técnicas de adultos jovens. Intensidades mais leves (cargas/resistência) devem ser usadas inicialmente (por exemplo, com a utilização de bandas para exercícios ou pesos leves [1 quilograma] ou levantamento de uma cadeira), com aumento segundo a tolerância. As repetições devem ser de cerca de 12 a 20; usar pesos maiores e fazer um número menor de repetições aumenta o risco de lesão sem benefício suficiente em pessoas idosas.

Para ajudar a aumentar a flexibilidade, os grupos de músculos grandes devem ser alongados três ou mais vezes por semana, de preferência após os exercícios, quando os músculos estão menos resistentes ao alongamento.

O treinamento de equilíbrio tem como objetivo desafiar o centro de gravidade ao se exercitar em ambientes instáveis, como de pé em uma perna ou usando pranchas de equilíbrio. O treinamento de equilíbrio é frequentemente usado na tentativa de evitar quedas em idosos, particularmente se sua propriocepção estiver comprometida. No entanto, pode ser ineficaz porque qualquer atividade relacionada ao equilíbrio promove uma habilidade específica (ou seja, bom equilíbrio de pé em uma prancha de equilíbrio não melhora o equilíbrio em atividades diferentes). Além disso, esse treinamento de equilíbrio pode causar quedas. Para a maioria dos idosos, exercícios de treinamento de flexibilidade e força são mais eficazes para evitar quedas. Esse programa desenvolve a força ao redor de articulações, aumentando a estabilidade, e ajuda as pessoas a manterem as posições de seu corpo com mais eficácia ao permanecerem de pé e durante caminhadas. Além disso, o aumento da massa muscular, força e flexibilidade melhora a capacidade da pessoa de suportar o impacto de quedas e de se recuperar mais rapidamente de qualquer lesão resultante.