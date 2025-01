Considerações gerais sobre exercício

Cada tipo de exercício tem objetivos e benefícios diferentes bem como os tipos de equipamento e instalações que são necessários. Para iniciantes, pode ser difícil saber por onde começar ao criar um programa de exercício. Seja qual for o exercício escolhido, é importante aprender a fazer os exercícios corretamente para maximizar o benefício e minimizar o risco de lesão. Academias de ginástica locais podem ser um bom recurso para obter informações sobre treinos seguros e eficazes. As academias de ginástica geralmente também oferecem aulas e/ou instrutores pessoais que podem mostrar às pessoas diferentes tipos de exercício. Muitas pessoas acham que participar de uma aula de ginástica ajuda a mantê-las motivadas a continuar e minimiza a necessidade de realizar seu próprio programa. No entanto, mesmo se as academias de ginástica não estiverem disponíveis ou não forem acessíveis, há muitas formas de uma pessoa se exercitar de forma eficaz com equipamento mínimo.

O exercício tem benefícios semelhantes se realizado isoladamente (orientado pela própria pessoa ou usando um vídeo instrucional), em um grupo (de forma presencial ou virtual) ou com um instrutor pessoal. As preferências variam de uma pessoa para outra, mas o método mais benéfico de exercício é aquele que um indivíduo praticará consistentemente. Assim como ocorre com a dieta, o melhor programa de exercícios em termos teóricos não terá utilidade se a pessoa não conseguir aderir a ele. Por outro lado, um programa de exercícios meramente adequado que as pessoas aproveitem e façam regularmente propiciará benefícios de longo prazo.

Considere a ideia de “retornos decrescentes” quando estiver pensando sobre a quantidade de exercício necessária (em vez de “tolerada”) para alcançar um determinado resultado ou meta. Praticar um pouco de exercício talvez produza alguns resultados, mas talvez não os resultados completos ou pretendidos. Mais atividade seria necessária para gerar os resultados desejados, mas em algum momento o prejuízo supera o benefício. Por exemplo, é possível que um aumento de 25% na atividade possa melhorar o resultado em 5%, mas traz um estresse adicional às articulações e à capacidade mental e física da pessoa e o trabalho adicional talvez exija mais tempo de recuperação. Portanto, monte um programa de exercícios que aumente apenas gradativamente as demandas gerais (por exemplo, a quantidade ou o grau de dificuldade do exercício).