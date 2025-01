Benefícios do exercício

O exercício praticado com regularidade fortalece o coração e os pulmões, já que permite ao sistema cardiovascular fornecer mais oxigênio ao corpo a cada batimento cardíaco e aumentar a quantidade máxima de oxigênio que os pulmões podem comportar. O exercício também mostrou ter os seguintes benefícios:

Reduz a pressão arterial

Diminui um pouco os níveis de colesterol total e de lipoproteína de baixa densidade (LDL) (o colesterol ruim)

Aumenta o nível de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) (o colesterol bom)

Esses benefícios afetam por sua vez a diminuição do risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana. Além disso, o câncer de cólon e algumas formas de diabetes têm menos probabilidade de ocorrer em pessoas que se exercitam regularmente. Em resumo, exercitar-se com regularidade é uma das melhores práticas que se pode adotar para prevenir doenças, manter um peso corporal saudável, preservar a saúde e a longevidade, além de melhorar a qualidade de vida.

O exercício torna os músculos mais fortes, o que permite realizar tarefas que antes as pessoas não eram capazes de fazer ou realizá-las com mais facilidade. Toda atividade física existe força muscular e algum grau de amplitude de movimento nas articulações. O exercício regular pode melhorar as duas qualidades.

O exercício alonga os músculos e as articulações que, por sua vez, podem aumentar a flexibilidade e evitar as lesões. Ele também pode melhorar o equilíbrio ao aumentar a força dos tecidos em volta das articulações e por todo o corpo, o que ajuda a evitar quedas. O exercício com sustentamento de peso, como caminhada rápida e treinamento com peso, fortalece os ossos e ajuda a evitar a osteoporose. Nas pessoas com osteoartrite, o exercício frequentemente pode melhorar a funcionalidade e reduzir a dor; contudo, os esquemas devem ser desenvolvidos especificamente para cada pessoa e exercícios que causam um esforço indevido nas articulações, tais como pular e correr, talvez precisem ser evitados.

Você sabia que...

O exercício aumenta o nível de endorfinas do corpo, substâncias no cérebro que reduzem a dor e induzem à sensação de bem-estar. Assim, o exercício pode melhorar o humor e os níveis de energia, além de ajudar a aliviar a depressão. O exercício também ajuda a reforçar a autoestima, ao melhorar a saúde geral e a aparência.

Além desses outros benefícios, o exercício regular ajuda os idosos a permanecerem independentes ao melhorar a habilidade funcional e prevenir quedas e fraturas (consulte O exercício em idosos). Pode fortalecer os músculos, até mesmo nos idosos mais frágeis que vivem em casas de repouso ou de aposentados. Ele tende a aumentar o apetite, reduz a constipação e promove a qualidade do sono.

Os benefícios do exercício começam a diminuir em semanas após a sua interrupção. A força do coração e dos músculos diminui, assim como o nível de colesterol HDL, enquanto a pressão arterial e a gordura corporal aumentam. Mesmo os atletas que deixam de treinar não mantêm um resultado positivo considerável em longo prazo. Contudo, as pessoas que eram fisicamente ativas frequentemente podem recuperar a forma física mais rapidamente.