Introdução a aproveitando ao máximo os cuidados com a saúde

Para poder tirar o máximo proveito das opções de cuidados de saúde disponíveis, as pessoas devem participar ativamente no processo de cuidados de sua própria saúde. A participação ativa e eficaz significa muitas coisas, incluindo:

Consultar um médico ou outro profissional de saúde regularmente e conforme recomendado de acordo com a idade e o estado de saúde

Obter cuidados preventivos apropriados

Comunicar-se eficazmente com os profissionais de saúde, quer diretamente ou através de um familiar ou procurador nomeado pelo paciente

Permanecer vigilante aos sinais de doença ou alterações corporais (por exemplo, alteração na cor de uma pinta, perda ou ganho de peso inesperados ou detectar um nódulo na mama ou nos testículos)

Manter um registro de informações médicas pessoais, incluindo listas de medicamentos, alergias a medicamentos e imunizações

Aprender sobre questões de saúde (incluindo como pagar por assistência médica e medicamentos)

Familiarizar-se com tecnologia para participar de telemedicina quando adequado

Em certos países, assinar instruções prévias, incluindo uma procuração para cuidados médicos e testamento em vida e documentar as preferências em relação à doação de órgãos; tais documentos de cuidados médicos devem ser disponibilizados em caso de emergência

No caso de pessoas com um distúrbio específico, a participação ativa também significa monitorar a sua própria saúde. Por exemplo, as pessoas com hipertensão regularmente verificam sua pressão arterial, e as pessoas com diabetes seu nível de glicose no sangue.

Boa comunicação, ou seja, compartilhar as informações de maneira aberta e honesta com os médicos ou outros profissionais de saúde é essencial porque isso dá origem a melhores cuidados de saúde. A boa comunicação permite aos médicos entenderem melhor os problemas que alguém está apresentando e a pessoa compreende melhor de que maneira os problemas podem ser tratados. Além disso, promove a confiança entre o profissional de saúde e o paciente, o que aumenta a probabilidade de o paciente cumprir o esquema de tratamento. As informações na internet (consulte Como pesquisar uma doença), se forem confiáveis, podem ajudar a pessoa a saber mais sobre sua saúde e doença de modo a melhorar o relacionamento com seu médico. No entanto, o diálogo entre as pessoas e seus profissionais de saúde é essencial para colocar as informações obtidas na internet dentro de um contexto personalizado relevante.