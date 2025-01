Como pesquisar uma doença

Quando um distúrbio é diagnosticado pela primeira vez, o médico ou outro profissional de saúde costuma oferecer um folheto informativo com um resumo das informações principais. (Consulte também Introdução a aproveitando ao máximo os cuidados com a saúde.)

Se desejarem aprender mais sobre seu distúrbio, muitas outras fontes de informação estão disponíveis. Nos Estados Unidos, as pessoas normalmente recorrem à internet, seja para buscar termos em uma máquina de pesquisa (como o Google) como para perguntar aos seus contatos de mídia social. No entanto, embora a internet forneça um grande volume de informações, a exatidão dessas informações varia amplamente. Pode ser difícil julgar a credibilidade de fontes na internet. Outras formas de encontrar informações incluem pedir a médicos, enfermeiros e outros profissionais que expliquem seu distúrbio ou que recomendem fontes confiáveis de informações. Algumas bibliotecas locais, universitárias ou hospitalares apresentam recursos úteis, como um bibliotecário de pesquisa.

Geralmente, as fontes médicas do governo são confiáveis e oficiais. Na internet, entre as fontes confiáveis que disponibilizam grandes quantidades de informações úteis e precisas ao público, podemos citar

National Institutes of Health (Institutos Nacionais de Saúde) (NIH):

Agency for Healthcare Research and Quality (Agência de Pesquisa e Qualidade em Cuidados de Saúde) (AHRQ)

Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):

Esses sites também fornecem links para outros sites úteis e confiáveis. Alguns sistemas de saúde principais e regionais também mantêm recursos on-line confiáveis sobre doenças e tratamentos para pacientes e médicos. Muitos sites específicos a doenças, direcionados ao paciente (como a National Multiple Sclerosis Society ou a Alzheimer's Association) proporcionam informações sobre um distúrbio em particular. Por outro lado, sites projetados para vender produtos ou serviços específicos podem ser menos confiáveis. Suas informações podem estar distorcidas ou serem imprecisas.

Os grupos de apoio podem fornecer informações úteis, bem como apoio psicológico. Esses grupos podem ser encontrados através de jornais locais, hospitais, consultórios médicos ou de outros profissionais da área da saúde e na internet. A maioria das cidades nos Estados Unidos conta com grupos de apoio, muitas vezes para doenças específicas. Por exemplo, o Gilda's Club, que está localizado em várias cidades, oferece apoio para pessoas que têm câncer. Outras pessoas que apresentam o mesmo distúrbio ou que cuidam de alguém com o mesmo distúrbio podem ter muitas sugestões práticas e úteis para a vida diária, como onde encontrar peças de equipamento especializado, qual equipamento funciona melhor e como interagir ou cuidar de alguém com um distúrbio.

Outro recurso são as salas de bate-papo da internet. Esses sites permitem que as pessoas se comuniquem sobre distúrbios específicos e compartilhem eventuais recursos; no entanto, em especial nesses sites, não se deve dar por certa a validade científica das informações. A experiência de doença ou as sugestões de uma pessoa talvez não sejam adequadas para outra pessoa com a mesma doença.