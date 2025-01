A ereção é quando o pênis cresce e fica rígido (ereto). A ereção ocorre quando o homem sente excitação sexual e ela é possibilitada tanto por fatores físicos como mentais.

Durante uma ereção, os espaços no interior do pênis se enchem com sangue, fazendo com que o pênis fique mais longo, mais largo e mais firme. O pênis se enche de sangue porque as artérias que levam o sangue até o pênis se dilatam, fazendo com que uma quantidade maior de sangue entre, e as veias se contraem, fazendo com que uma quantidade menor de sangue saia.