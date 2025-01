A vacinação é a maneira de preparar o organismo para combater determinadas infecções. As vacinas não combatem as infecções depois que a pessoa já adoeceu, como acontece com os medicamentos. Em vez disso, as vacinas ajudam a evitar que a pessoa fique doente devido a determinadas infecções.

Às vezes, a vacinação é chamada de “imunização”, porque as vacinas ensinam o sistema imunológico a combater determinadas doenças. Caso a pessoa já tenha recebido proteção contra uma doença com uma vacina, é dito que essa pessoa está “imune” a essa doença.

Cada vacina funciona no sentido de prevenir apenas um tipo de infecção. Por exemplo, a vacina contra a gripe apenas ajuda a prevenir a gripe. Além disso, às vezes, é necessário receber várias doses da vacina para que ela tenha eficácia total. Como as vacinas são geralmente administradas com uma injeção, várias vacinas costumam ser combinadas em uma única injeção para que a pessoa não precise receber muitas injeções.

Os médicos administram as vacinas a bebês e a crianças seguindo um cronograma padrão

Esse cronograma foi criado por médicos tomando por base a idade em que uma criança começa a correr o risco de ser afetada por determinadas infecções

Não seguir o cronograma e adiar o recebimento das vacinas coloca a criança em risco de ter uma infecção grave

Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças oferecem cronogramas de vacinação atualizados e outras informações úteis, disponíveis aqui: