A maioria das pessoas não percebe que há algo de errado com a criança. Em vez disso, o médico nota a presença de manchas café com leite ou nódulos sob a pele da criança durante um exame de rotina. É possível que ele pergunte se há outras pessoas na família com sintomas parecidos.

O médico da criança examina os nódulos e manchas. O médico pode realizar um exame de TC ou RM (um tipo de exame que mostra imagens detalhadas do interior do corpo) para tentar detectar a presença de nódulos dentro ou ao redor do cérebro ou da medula espinhal da criança.