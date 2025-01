A esclerose tuberosa é um distúrbio genético raro no qual muitos tumores com formato de tubérculo crescem no cérebro da criança e, às vezes, em outros órgãos como o coração, rins e pulmões. Alguns dos nódulos são cancerosos.

Os sintomas mais comuns incluem convulsões (geralmente, espasmos infantis), nódulos na pele e manchas, além de problemas de aprendizagem e comportamentais

O médico suspeita da presença do distúrbio tomando por base os sintomas da criança, e confirma o diagnóstico mediante exames genéticos

Não existe cura, porém, alguns medicamentos às vezes ajudam a aliviar os sintomas

A realização de exames de imagem em intervalos regulares ajuda com a identificação precoce de novos tumores, uma vez que é nessa ocasião que o tratamento tem mais chance de ser bem-sucedido