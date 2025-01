A maioria das crianças se recupera em casa com repouso e hidratação oral. Caso a criança tenha dificuldade em respirar, o médico a interna no hospital para fazer tratamento com oxigênio. O uso de nebulizadores com medicamento que cessa os sibilos na asma (broncodilatadores) não são muito úteis contra os sibilos em uma infecção pelo VSR.