Suas vias aéreas são as passagens para sua respiração. Elas incluem o nariz, garganta, traqueia, os pulmões e as passagens aéreas dentro dos pulmões. Muitos vírus podem infectar as vias áreas. Infecções virais comuns das vias aéreas incluem o resfriado comum e a gripe.

Infecções respiratórias superiores, como resfriados e gripe, afetam principalmente o nariz e a garganta.

Infecções respiratórias inferiores, como COVID-19, crupe, bronquiolite e pneumonia, afetam principalmente os pulmões e as vias respiratórias.