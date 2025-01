Os sintomas da meningite variam por faixa etária. Em todas as idades, os sintomas da meningite bacteriana podem piorar muito rapidamente. Um “sinal de alerta” é quando uma criança que está doente fica excepcionalmente sonolenta ou começa a mostrar confusão. Uma criança doente que não esteja completamente alerta nem esteja se comportando normalmente precisa ser levada imediatamente para o hospital.

Os sintomas iniciais nos bebês com menos de 12 meses de idade incluem:

Estar irritado ou rabugento, mesmo quando está no colo

Recusar-se a comer ou comer mal

Temperatura corporal alta ou baixa

Vômitos

Erupção cutânea

Ter convulsões

Inchaço na moleira (fontanela) na cabeça do bebê com menos de três meses de idade

Em crianças mais velhas e adolescentes, a meningite costuma começar com um resfriado. Depois, eles apresentam sintomas como:

Febre

Dor de cabeça

Rigidez da nuca

Convulsões

As crianças com esses sintomas devem ser observadas com atenção, porque elas podem ficar sonolentas ou confusas rapidamente e precisarão de assistência emergencial.