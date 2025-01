É possível que o médico do bebê realize um exame denominado EEG. Esse exame mede as ondas cerebrais. O médico consegue reconhecer a presença de espasmos infantis de acordo com o padrão de ondas cerebrais visto no EEG.

Durante esse exame, pequenos sensores com adesivos são colocados na cabeça do bebê

O exame é indolor

O EEG pode ser realizado tanto com o bebê acordado como dormindo

É possível que o médico também faça exames para procurar a causa dos espasmos. Esses exames podem incluir: