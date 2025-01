Um anel muscular mantém a extremidade do esôfago fechada. A DRGE acontece quando esse músculo não fecha o esôfago completamente e permite o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago.

As causas incluem:

Músculos fracos ou subdesenvolvidos na parte inferior do esôfago

Pressão excessiva no estômago da criança, como causada por superalimentar a criança ou por doenças pulmonares crônicas

O refluxo é mais provável quando as crianças: