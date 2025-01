Às vezes, a apendicite ocorre quando há um bloqueio no apêndice causado por:

Fezes (cocô) duras

Gânglios linfáticos (órgãos minúsculos com formato de feijão que ajudam a combater infecções) no intestino e que ficam inchados em decorrência de uma infecção

Independentemente do que está causando o bloqueio, o apêndice incha e as bactérias se multiplicam. Caso não seja feito tratamento, é possível que ocorra a ruptura do apêndice, causando infecção dentro do abdômen (peritonite), o que pode ser fatal.