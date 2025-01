Os médicos sabem se um bebê tem microcefalia quando eles fazem um ultrassom de rotina entre o final do 2º e início do 3º trimestre de gravidez. Se os médicos suspeitarem de microcefalia, após o nascimento do bebê, os médicos farão:

RM (ressonância magnética) ou TC (tomografia computadorizada) da cabeça

Exames de sangue