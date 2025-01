Os médicos tratam a hidrocefalia de formas diferentes, dependendo da sua causa, da quantidade de líquido presente e da sua piora.

Se não houver muito líquido excedente e não estiver piorando, pode não ser necessário tratar o seu bebê.

Para ajudar a aliviar os sintomas temporariamente, os médicos podem:

Retirar líquido com uma agulha inserida no cérebro ou, às vezes, na parte inferior das costas (punção lombar)

Se houver muito líquido ou o líquido estiver causando sintomas, os médicos podem:

Inserir um tubo fino de plástico denominado derivação no cérebro do bebê para drenar o líquido

Fazer uma cirurgia cerebral para corrigir o problema que causou o acúmulo de líquido

Com uma derivação, uma extremidade do tubo de plástico fica no espaço cerebral cheio de líquido. O tubo passa sob a pele do bebê e a outra extremidade fica dentro da barriga. Isso cria um caminho para a drenagem do líquido do cérebro.

Em geral, as derivações são permanentes, mas às vezes, os médicos podem removê-las à medida que a criança vai crescendo.

Uma derivação pode ficar obstruída, se romper ou ficar infectada. Nesses casos, pode ser necessário substituir a derivação.