Uma hérnia diafragmática é um orifício ou ponto fraco no diafragma que permite que órgãos abdominais penetrem no tórax.

Bebês podem nascer com uma hérnia diafragmática

O estômago, intestino, fígado ou baço do bebê podem se projetar para dentro do tórax de um lado empurrando o pulmão

Uma hérnia diafragmática ocorre quase sempre do lado esquerdo

Ela pode causar respiratórios graves no nascimento

Se os órgãos abdominais se projetarem para dentro do tórax antes do nascimento, o pulmão do lado afetado pode não se desenvolver normalmente. Se os órgãos abdominais se projetarem para dentro do tórax após o nascimento, o bebê terá dificuldade para respirar.