O trabalho de parto é a primeira fase do nascimento. Durante o trabalho de parto, os músculos do útero se contraem repetidamente para abrir o colo do útero e empurrar o bebê para fora. Esses movimentos são denominados contrações.

O parto inclui a segunda e a terceira fase do nascimento. O parto do bebê é a segunda fase. A expulsão da placenta é a terceira fase. Durante essas fases, o bebê e, em seguida, a placenta passam através do canal vaginal e saem do corpo da mulher.

Um parto por cesariana (cesariana) é quando o médico faz o parto do bebê através de um corte na barriga.

A maior parte do tempo, o parto corre bem, mas o médico observa a mulher quanto à presença de possíveis complicações.

Parto Vídeo

Onde será feito o parto do bebê? Normalmente, a mulher vai para um hospital ou uma maternidade. Em alguns hospitais, a mulher permanece em um quarto para trabalho de parto e vai para outro para o parto. Em outras instituições, tanto o trabalho de parto como o parto são feitos no mesmo quarto.

O que acontece durante o parto? Quando a mulher está prestes a dar à luz, é possível que os médicos e enfermeiros ajudem a mulher a mudar de posição para parcialmente sentada. Essa posição: Ajuda o bebê a descer lentamente em direção à vagina

Tem menos risco de causar lesão às costas ou à pelve Algumas mulheres preferem dar à luz deitadas ou em outras posições. Durante o parto, o médico ou a parteira: Examina a vagina para encontrar a cabeça do bebê

Pede à mulher para fazer força para baixo e empurrar cada vez que ela tem uma contração

Sustenta a cabeça do bebê enquanto ele sai da vagina, para tentar prevenir lacerações

Vira o corpo do bebê de lado para que os ombros saiam um de cada vez

Pega o bebê quando ele sai Depois que o bebê nasceu, o médico ou a parteira: Aspira o líquido e o muco do nariz e da boca do bebê

Coloca um grampo no cordão umbilical e o corta; isso não causa dor nenhuma à mãe ou ao bebê

Seca a pele do bebê e o enrola em um cobertor

Coloca o bebê em um berço ou nos braços da mãe O que a mulher pode fazer para ajudar com o parto? Às vezes, o médico acelera o parto, porque o bebê ou a mãe precisa de assistência médica. O médico consegue acelerar o parto com: Extração a vácuo (uma ventosa que ajuda o médico a remover o bebê)

Fórceps (um instrumento que é encaixado na cabeça do bebê para ajudar o médico a removê-lo)

Episiotomia (um pequeno corte no tecido vaginal para alargar o canal vaginal, o que ajuda o bebê a sair) Parto assistido Vídeo Episiotomia Vídeo Como ocorre a expulsão da placenta? A dequitadura consiste na expulsão da placenta. A placenta é um órgão do tamanho de um prato que fica preso no útero e fornece oxigênio e nutrientes ao bebê. Ela fica presa ao bebê por meio do cordão umbilical. Geralmente, a placenta sai por conta própria no prazo de 30 minutos após o bebê ter nascido

É possível que o médico ou a parteira massageie a barriga e administre à mulher um medicamento denominado ocitocina para ajudar o útero a se contrair e a expulsar a placenta Se a placenta não sair ou apenas parte dela sair, é possível que o médico precise alcançar dentro do útero para removê-la.