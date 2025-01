O diafragma é um domo de borracha com formato de cúpula que é introduzido na vagina e colocado sobre o colo do útero para impedir a entrada do esperma no útero. O colo do útero é a parte inferior do útero. O diafragma é obtido com um médico, que garantirá que o tamanho correto está sendo utilizado e ensinará como usá-lo. Nem a mulher nem seu parceiro devem sentir o diafragma quando ele estiver inserido.

Os diafragmas ajudam a evitar a gravidez, mas não protegem contra as ISTs.

Como utilizar um diafragma:

Aplique creme ou gel espermicida dentro do domo

Insira o diafragma antes de iniciar a relação sexual

Mantenha o diafragma no lugar durante seis a oito horas depois da relação sexual (mas não além de 24 horas)

Se houver mais relações sexuais enquanto o diafragma está inserido, aplique mais espermicida na vagina antes de iniciá-las

Os diafragmas podem ser lavados e reutilizados. Inspecione o diafragma regularmente quanto à presença de rasgos. É possível que a mulher precise de um novo tamanho nos casos a seguir: