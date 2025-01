O médico realiza um exame pélvico e talvez sugira outros exames. Durante o exame pélvico, o médico pressiona o ventre para sentir o tamanho e o formato do útero e dos ovários. Ele também utiliza instrumentos para examinar dentro da vagina e do colo do útero (a parte inferior do útero) para verificar se há algum problema.

Para saber com certeza se a mulher tem miomas, o médico pode fazer outros exames, incluindo:

Ultrassom, durante o qual um sensor é colocado dentro da vagina (ultrassom transvaginal)

Ultrassom após o médico ter injetado um líquido no útero para ver dentro dele

RM (ressonância magnética), um exame por imagens que utiliza um forte campo magnético para criar uma imagem detalhada do interior do corpo

Biópsia do revestimento do útero

Durante a biópsia, o médico remove uma pequena quantidade de tecido do revestimento do útero. O tecido é examinado sob o microscópio para verificar que a mulher não tem um problema mais grave, como câncer do útero.