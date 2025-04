A infertilidade na mulher costuma ser causada por:

Ausência de ovulação: às vezes, os ovários não liberam um óvulo naquele mês

Bloqueio ou danos às trompas de Falópio (os tubos que levam o óvulo do ovário até o útero)

Problemas no abdômen ou no útero

A ausência de ovulação pode ser causada por vários fatores. Por exemplo, ela pode ser causada por problemas hormonais, ovários policísticos, transtornos alimentares, menopausa precoce, exercício em excesso e utilização de determinados medicamentos.

O bloqueio das trompas de Falópio impede que os espermatozoides alcancem o óvulo ou impede que o ovo chegue ao útero. É possível que a trompas estejam bloqueadas por tecido cicatricial. O tecido cicatricial pode ser causado por infecções, como a doença inflamatória pélvica, por ruptura do apêndice ou por ter uma gravidez nas trompas (gravidez ectópica).

Problemas no abdômen ou no útero podem impedir que um óvulo entre nas trompas de Falópio ou impedir que o ovo se prenda no útero. Problemas no abdômen ou no útero incluem tecido cicatricial de cirurgia anterior, defeitos congênitos do útero e crescimentos anômalos, como endometriose ou miomas.

Outras coisas que dificultam a gravidez para a mulher incluem o avanço da idade, ter diabetes, ter excesso de peso, tomar café em excesso (mais de cinco ou seis xícaras por dia) e fumar.

A infertilidade no homem costuma ser causada por:

Um número baixo de espermatozoides (baixa contagem de espermatozoides) ou espermatozoides que se movem lentamente

Problemas no transporte dos espermatozoides dos testículos até o pênis

A baixa contagem de espermatozoides pode ser causada por vários fatores. Ela pode ser causada por problemas hormonais, calor excessivo nos testículos, infecções, como caxumba, testículos retidos e varizes nos testículos. Alguns tratamentos médicos, incluindo muitos medicamentos, quimioterapia e radiação, podem afetar o número de espermatozoides. Excesso de álcool ou de maconha também pode reduzir o número de espermatozoides.

É possível que ocorram problemas no transporte dos espermatozoides dos testículos até o pênis caso o trajeto esteja bloqueado ou danificado devido a uma cirurgia anterior ou determinados defeitos congênitos. Diabetes ou problemas nos nervos também podem afetar a maneira pela qual os espermatozoides são transportados dos testículos até o pênis.

Às vezes, o médico não consegue descobrir o motivo da infertilidade do casal.