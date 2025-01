O diabetes é uma doença na qual os níveis de açúcar (glicose) no sangue estão excessivamente altos. A glicose no sangue é a principal fonte de energia do organismo. O organismo decompõe todo tipo de alimentos, incluindo pães, frutas, refrigerante e massas e os transforma em glicose no sangue.

O hormônio insulina controla os níveis de glicose no sangue. Se o organismo não tiver uma quantidade suficiente de insulina ou não estiver respondendo adequadamente à insulina, os níveis de glicose no sangue ficarão excessivamente altos. Níveis elevados de açúcar no sangue podem causar muitos problemas, tanto para você como para seu bebê.

Aproximadamente 4% das gestantes desenvolvem diabetes durante a gestação. A presença de diabetes durante a gravidez é denominada diabetes gestacional.

Se a mulher já tiver diabetes, ele pode piorar durante a gravidez

A mulher pode também desenvolver diabetes pela primeira vez durante a gestação; esse tipo de diabetes com frequência desaparece depois que mulher tem o bebê

Ter diabetes durante a gravidez pode causar problemas graves tanto para a mãe como para o bebê

O médico faz exames em todas as gestantes para ver se elas têm diabetes durante a gravidez

O médico monitora cuidadosamente a mulher para ter certeza de que os níveis de glicose no sangue permanecem próximos ao normal

O que causa o diabetes durante a gravidez? A mulher tem mais propensão a ter diabetes gestacional se ela: Já o teve antes

A mulher tem obesidade

Tiver familiares próximos com diabetes

A mulher é de uma determinada etnia, sobretudo indígena americana, sul‑asiática ou do leste asiático, ilhéu do Pacífico ou hispânica/latina

Quais problemas podem ser causados pelo diabetes durante a gravidez? Caso não seja tratado, o diabetes durante a gravidez pode aumentar a chance de: Aborto espontâneo precoce

Natimorto (quando o bebê morre antes ou durante o parto)

Ocorrer defeitos congênitos graves

O bebê ter níveis baixos de glicose no sangue

Icterícia (quando a pele e a parte branca dos olhos ficam amarelas) no bebê

O bebê ser grande, o que pode causar problemas durante um parto vaginal ou significar que será necessária uma cesariana

Pré-eclâmpsia (um tipo perigoso de hipertensão arterial que ocorre durante a gravidez)

Como o médico sabe que a mulher está com diabetes durante a gravidez? Os médicos fazem exames de sangue em todas as gestantes para detectar a presença de diabetes. A maioria dos médicos recomenda a realização de um exame de tolerância à glicose. Nesse exame: A mulher ingere uma bebida muito doce com um alto teor de glicose

Depois de uma hora, o médico colhe uma amostra de sangue e mede o nível de glicose

Caso o nível de glicose no sangue esteja muito alto, a mulher tem diabetes gestacional

Se o nível de glicose no sangue estiver apenas um pouco alto, o médico repete o exame com uma bebida com teor de glicose ainda maior e mede o nível de glicose no sangue depois de três horas Às vezes, o médico apenas mede o nível de glicose no sangue sem pedir para a mulher ingerir a bebida doce antes. Esse exame é mais rápido e mais fácil, mas o resultado não é tão exato.