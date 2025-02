A mulher vai ao médico uma vez por mês no início da gravidez e com mais frequência conforme a gravidez avança

O médico mede o peso e a pressão arterial e faz um exame de urina em todas as consultas

Os médicos costumam fazer uma ultrassonografia, no mínimo, uma vez durante a gravidez ou com mais frequência dependendo do histórico de saúde e dos sintomas da mulher