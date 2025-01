O ganho de peso depende do tamanho da mulher. A maioria das mulheres deve ganhar entre 11 e 16 kg durante a gravidez. O ganho de peso em mulheres com sobrepeso deve ser um pouco menor. A mulher deve tentar ganhar apenas entre 0,5 e 1,8 kg no primeiro trimestre (primeiros três meses) de gravidez. Pode ser difícil diminuir a velocidade do ganho de peso conforme a gravidez avança.

A mulher não deve tentar perder peso durante a gravidez, mesmo que esteja com sobrepeso. O bebê precisa de alimentos para crescer e se desenvolver.