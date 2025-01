Ter enjoo e vômitos é algo muito comum na gravidez. Eles são causados por hormônios da gravidez no organismo da mulher. Apesar de ser conhecido como “enjoo matinal", enjoo e vômitos podem ocorrer em qualquer momento do dia. Algumas gestantes vomitam com tanta frequência e por tanto tempo que elas precisam receber medicamentos ou hidratação intravenosa (diretamente na veia).

Para diminuir o enjoo matinal, a mulher deve tentar: