A incompatibilidade do fator Rh não é problema propriamente dito. A incompatibilidade do fator Rh se torna um problema, se um pouco do sangue Rh positivo do bebê passa para o sangue Rh negativo da mãe. Muitas pessoas acreditam que o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Contudo, essa mistura dos sangues costuma ocorrer sim, nos seguintes casos:

Durante o trabalho de parto

Quando ocorre um aborto espontâneo

Se a mulher tiver um aborto induzido

Se a mulher sofrer uma lesão grave no ventre durante a gestação

Se o sangue Rh positivo do bebê atingir o sangue Rh negativo da mãe, o sistema imunológico da mãe reage de maneira drástica. O sistema imunológico fabrica uma proteína chamada anticorpo anti-Rh para combater o sangue Rh positivo do bebê. Esses anticorpos anti-Rh podem entrar no sangue do bebê e destruir as células Rh positivo no sangue dele.

A incompatibilidade do fator Rh não afeta a primeira gravidez, porque a mãe apenas desenvolve os anticorpos anti-Rh depois que tiver dado à luz ao primeiro bebê ou tiver tido um aborto espontâneo.

A incompatibilidade do fator Rh pode ser prejudicial à segunda gravidez (e a todas as outras depois dela). Se a mulher tem anticorpos anti-Rh gerados por uma gravidez anterior, o novo bebê cujo sangue é Rh positivo pode ter problemas. Os anticorpos anti-Rh da mãe podem destruir alguns glóbulos vermelhos do bebê e fazer com que o bebê tenha:

Anemia

Icterícia

Dano cerebral

Morte antes do parto (aborto espontâneo)

Quanto maior o número de gestações com incompatibilidade do fator Rh, maior será o número de anticorpos anti-Rh que a mulher tem. Quanto maior o número de anticorpos anti-Rh que a mulher tem, piores serão os problemas para o próximo bebê.