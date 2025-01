O sistema reprodutor feminino é o sistema no organismo da mulher cujo objetivo é fazer filhos. O sistema reprodutor feminino inclui tanto os órgãos genitais externos (fora do corpo) como os órgãos genitais internos (dentro do corpo).

Os órgãos genitais externos incluem:

Lábios: dois conjuntos de dobras de pele que cobrem a abertura da vagina

Clitóris: órgão situado no ponto de encontro dos lábios, que faz com que a mulher sinta prazer durante as relações sexuais

Abertura da vagina

Nem todos os órgãos genitais externos são a “vagina”. A vagina, na verdade, é apenas o canal de parto.

Os órgãos genitais internos incluem:

Vagina: O canal de parto

Útero: o órgão interno dentro do qual o feto cresce e se desenvolve antes de nascer

Colo do útero: a extremidade espessa e arredondada do útero, que tem uma abertura por onde sai o sangue menstrual e através da qual o bebê passa quando nasce

Ovários: um par de órgãos que produzem óvulos e hormônios femininos, como o estrogênio

Trompas de Falópio: os tubos pelos quais os óvulos são transportados dos ovários ao útero

Anatomia reprodutora feminina externa

Anatomia reprodutora feminina interna