O ciclo menstrual é o processo pelo qual o sistema reprodutor da mulher passa todos os meses para liberar um óvulo dos ovários e fazer com que uma gravidez seja possível.

A menstruação (período menstrual) é o sangramento mensal da vagina, que ocorre no início de todo ciclo menstrual. Durante a menstruação, o revestimento do útero se solta e sai do corpo na forma de sangue menstrual.

No ciclo menstrual mensal:

Um óvulo amadurece e é liberado (um processo denominado ovulação)

Os vasos sanguíneos no revestimento do útero aumentam de volume, fazendo com que ele fique preparado para receber um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide

O óvulo fecundado se prende ao revestimento do útero e começa a crescer OU

O óvulo não é fecundado e, portanto, não se prende ao revestimento do útero que, por sua vez, se solta e sai do corpo na forma de sangue menstrual

Os dias do ciclo menstrual são contados a partir do primeiro dia da menstruação até o início da próxima menstruação. O ciclo menstrual geralmente dura entre 25 a 35 dias, mas pode variar de um mês para outro. Geralmente, a menstruação dura entre três e sete dias.