A pele tem três camadas. As camadas são mais espessas em algumas partes do corpo do que em outras. Os médicos classificam as queimaduras baseados no grau de profundidade:

Queimaduras de primeiro grau são as menos graves e causam lesões apenas na camada superficial da pele

Queimaduras de segundo grau penetram um pouco mais e causam lesões nas camadas intermediárias da pele

Queimaduras de terceiro grau são as mais graves e causam lesões em todas as camadas da pele

Queimaduras superficiais Imagem © Springer Science+Business Media

Queimadura de segundo grau Imagem Imagem fornecida por Steven E. Wolf, MD.

As queimaduras de primeiro grau não são profundas o suficiente para deixar cicatrizes. As queimaduras de segundo grau graves e as queimaduras de terceiro grau normalmente deixam cicatrizes.