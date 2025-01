Gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível (IST). Uma IST é uma infecção transmitida de pessoa para pessoa por contato sexual. A gonorreia infecta os genitais e, em mulheres, as trompas de Falópio e os ovários. As trompas de Falópio ligam os ovários (órgãos sexuais onde os óvulos ficam armazenados) ao útero.

Às vezes, o sexo oral pode provocar uma infecção de garganta por gonorreia. O sexo anal pode causar infecção no reto (local onde as fezes ficam armazenadas) por gonorreia.

Você pode contrair gonorreia ao praticar sexo vaginal, oral ou anal com uma pessoa infectada

Uma mulher grávida pode disseminar gonorreia para os olhos do bebê durante o nascimento

A gonorreia causa sintomas na parte afetada do corpo, mas pode se disseminar para outras partes do corpo, como as articulações ou a pele

Se você for sexualmente ativo(a) ou se estiver grávida, converse com seu médico sobre um teste de triagem para gonorreia

Os médicos tratam gonorreia com antibióticos

Uma mulher que tiver gonorreia e não for tratada pode contrair doença inflamatória pélvica (DIP). DIP é uma infecção do útero, trompas de Falópio ou ambos. A DIP também pode se disseminar para os ovários e a corrente sanguínea. A DIP pode danificar os órgãos reprodutores e fazer com que seja difícil ter um bebê.

Um homem com gonorreia pode desenvolver epididimite, uma infecção do epidídimo. O epidídimo é o tubo em espiral no alto de cada testículo. A epididimite pode causar dor e inchaço no escroto.