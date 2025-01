Os sintomas de mononucleose incluem:

Cansaço extremo, geralmente mais intenso durante as primeiras duas a três semanas

Febre de até 39,4 °C

Forte dor de garganta, podendo haver pus na parte posterior da garganta

Inchaço dos linfonodos, sobretudo no pescoço (linfonodos são partes diminutas, em forma de feijão, do sistema imunológico que ajudam a combater infecções)

Pode-se ter mononucleose sem manifestar todos esses sintomas.

Cerca de metade das pessoas com mononucleose têm o baço inchado. O baço é um órgão do lado esquerdo do abdômen, logo abaixo da caixa torácica. Ele tem mais ou menos o tamanho de um punho. O baço fabrica as células sanguíneas que ajudam o sistema imunológico e também elimina as células sanguíneas antigas ou anormais. Se o baço estiver inchado, ele tem mais probabilidade de se romper se o abdômen sofrer uma lesão.

Se a mononucleose for muito grave, ela pode causar uma baixa contagem de sangue e problemas no fígado, no coração e nos nervos.