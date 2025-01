O herpes zóster pode começar com dor, formigamento ou coceira em uma pequena área da pele em um lado do corpo. Muitas vezes, é a área do tórax ou do abdômen. Depois de alguns dias, os sintomas incluem:

Bolhas pequenas e cheias de líquido em uma área do corpo

Áreas dolorosas que são sensíveis ao toque

Às vezes, cefaleia, febre e sensação de cansaço

Parte de um nervo na face (o nervo facial) que leva ao olho e ao ouvido também pode ser afetado pelo vírus causando herpes zóster. A infecção pode causar dor e formação de bolhas ao redor do olho e às vezes afeta a visão. Se o ouvido for afetado, pode haver dor e dificuldade auditiva. Às vezes, a infecção do nervo facial interromperá os movimentos dos músculos da face.

Erupção cutânea no tórax por herpes zóster Imagem BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cerca de cinco dias após a formação de bolhas: