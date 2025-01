Os primeiros sintomas são:

Febre

Dor de cabeça

Sensação de cansaço, mal-estar e falta de apetite

Cerca de um a dois dias depois de os sintomas começarem, surge a erupção cutânea. A sequência é a seguinte:

Primeiramente, a erupção cutânea consiste em lesões pequenas, planas e vermelhas

Cerca de seis a oito horas depois, as lesões ficam salientes e formam bolhas redondas, pruriginosas e cheias de líquido

Em geral, a erupção começa na face e na região do tórax, depois se alastra para os braços e as pernas

Pode-se ter apenas umas poucas lesões ou elas podem se espalhar pelo corpo todo, inclusive para o interior da boca, da vagina e do reto

Em geral, as bolhas param de surgir após cerca de cinco dias

A maioria das bolhas forma crostas em cerca de seis dias e costuma desaparecer em menos de vinte dias

Pessoas com catapora são mais contagiosas (propensas a transmitir a doença para outras pessoas) no início da doença, mas elas podem continuar a disseminá-la até que todas as bolhas formem crostas.

Às vezes, as pessoas contraem infecções por catapora no cérebro, nos pulmões ou no coração. Mulheres grávidas e pessoas com o sistema imunológico debilitado correm risco de problemas sérios por causa da catapora.