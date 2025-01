Os sintomas dependem do tipo de candidíase que se tem.

Candidíase da boca Candidíase (sob as dentaduras e na língua) Na candidíase da boca, formam-se placas brancas e dolorosas na boca, por exemplo, debaixo das dentaduras (fotografia no alto) ou na língua (fotografia na parte inferior). ... leia mais Imagens cedidas por cortesia do Dr. Jonathan Ship. Candidíase oral (lábios) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na parte interna dos lábios. © Springer Science+Business Media Candidíase oral (língua) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na língua. © Springer Science+Business Media Candidíase do esôfago Esta fotografia mostra placas esbranquiçadas causadas por Candida. Imagem fornecida pela Dra. Kristle Lynch.

Na candidíase da pele pode-se apresentar uma erupção vermelha pruriginosa que pode ter aspecto descamado. Alguns tipos de erupção cutânea na área da fralda são causados por Candida.

Na candidíase da boca, os sintomas incluem:

Placas brancas cremosas dentro da boca

Rachaduras nas comissuras da boca

Na candidíase da vagina, pode-se ter:

Uma secreção vaginal espessa, branca ou amarela com aparência de queijo

Placas brancas na parte interna ou externa da vagina

Áreas vermelhas, pruriginosas e irritadas na parte interna ou externa da vagina

No caso de candidíase sistêmica, os sintomas dependem da parte do corpo que for afetada. Pode ser difícil para os médicos dizer quais sintomas são causados pela candidíase e quais são causados por outros problemas de saúde que o paciente possa ter.