A poliomielite é causada pelo poliovírus. Ele é muito contagioso e se dissemina pelo contato com pessoas infectadas.

A poliomielite foi comum em grande parte do mundo até a década de 50, quando uma vacina se tornou disponível. O último caso de poliomielite nos Estados Unidos ocorreu em 1979. As pessoas ainda contraem poliomielite em regiões da África (sobretudo na Nigéria), no Paquistão e no Afeganistão.