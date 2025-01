A dengue é causada pelo vírus da dengue. O vírus está presente na maioria das regiões tropicais e subtropicais do mundo. Ele é mais comum no sudeste da Ásia e no Caribe. Mas algumas pessoas contraíram dengue no sul dos Estados Unidos e no Havaí.

Quando um mosquito pica uma pessoa infectada, ele pega o vírus e o transmite para a próxima pessoa que picar.