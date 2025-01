O sistema imunológico é o sistema de defesa do seu corpo. Ele ajuda a proteger de doenças e infecções. O trabalho do sistema imunológico é atacar coisas que não pertencem no seu corpo, como germes, parasitas e células cancerígenas.

O que é uma doença decorrente de imunodeficiência? Imunodeficiência significa um sistema imunológico fraco (deficiente). Às vezes, se diz que pessoas com imunodeficiência são imunodeprimidas ou imunocomprometidas. Sua doença pode durar mais tempo do que em outras pessoas, e o que é uma infecção leve para outras pessoas pode lhe deixar gravemente doente. Com um sistema imunológico fraco, você não está bem protegido de doenças e infecções

Você ficará doente mais vezes do que o normal

Infecções comuns podem ser mais perigosas e você pode contrair infecções incomuns

Você pode nascer com imunodeficiência ou adquiri-la através de uma infecção, doença ou tratamento médico

Se você tiver imunodeficiência, existem coisas que você deve fazer para evitar uma infecção

Os médicos tratam doenças causadas por imunodeficiências com antibióticos, imunoglobulina e, às vezes, transplante de células-tronco

O que causa uma doença decorrente de imunodeficiência? As doenças decorrentes de imunodeficiência podem ser causadas por: Um distúrbio genético com o qual você nasceu, embora seja raro

Uma infecção, como AIDS

Certos tipos de câncer, especialmente cânceres que afetam sua medula óssea

Tratamento para câncer, como radioterapia e alguns quimioterápicos

Diabetes

Alguns tipos de medicamentos Muitos medicamentos que os médicos usam para bloquear a inflamação podem enfraquecer o sistema imunológico. Esses medicamentos são chamados imunossupressores. Um exemplo são os corticosteroides, como a prednisona. Às vezes, os médicos receitam imunossupressores, porque seu sistema imunológico está atacando seu próprio corpo (uma doença autoimune).

Quais são os sintomas de uma doença decorrente de imunodeficiência? Os sintomas incluem: Contrair infecções frequentes, como uma infecção nos seios paranasais, bronquite, pneumonia ou infecção no ouvido

Sapinho (uma infecção fúngica na boca [candidíase oral])

Muitas feridas na boca

Perda de apetite e peso

Para um bebê ou criança, uma diarreia de longa duração e não crescer como seria esperado (insuficiência de desenvolvimento geral)

Como os médicos sabem se eu tenho uma doença decorrente de imunodeficiência? Os médicos suspeitam de uma doença decorrente de imunodeficiência se você adoecer muito frequentemente, se suas doenças forem mais graves ou se você não responder normalmente a tratamentos. Em geral, eles fazem: Exames de sangue Os exames de sangue podem mostrar uma contagem muito baixa de glóbulos brancos ou níveis baixos de substâncias produzidas pelo seu sistema imunológico. Você fará um teste para HIV se você tiver fatores de risco para infecção por HIV. Se a criança tiver sinais de imunodeficiência, os médicos podem realizar testes genéticos. Dependendo dos seus sintomas, os médicos também podem fazer: Testes na pele para saber como anda o funcionamento do seu sistema imunológico

Biópsia de qualquer linfonodo inchado (glândula inchada) ou, às vezes, da sua medula óssea