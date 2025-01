Quais são as principais partes do sistema imunológico?

Quais são as principais partes do sistema imunológico?

As partes importantes do seu sistema imunológico incluem:

Glóbulos brancos

Anticorpos

O sistema linfático

Determinados órgãos

Glóbulos brancos (leucócitos) viajam pelo seu sangue para encontrar e lutar contra germes e outros problemas. Depois de lutar contra um antígeno e destruí-lo, em geral, eles conseguem se lembrar dele. Se seus glóbulos brancos conseguirem se lembrar de um antígeno específico, eles lutarão mais rapidamente da próxima vez que ele aparecer no seu corpo.

Anticorpos são químicos gerados por certos glóbulos brancos. Os anticorpos flutuam na corrente sanguínea para encontrar e atacar antígenos. Você possui muitos diferentes tipos de anticorpos. Cada anticorpo é capaz de atacar apenas um antígeno específico. Seus glóbulos brancos aprendem a fabricar novos anticorpos cada vez que precisam lhe defender contra um novo antígeno. Contudo, seu corpo se lembra como fabricar esses anticorpos por muito tempo.

O sistema linfático é uma rede de vasos. Esses vasos drenam líquido em excesso dos seus tecidos juntamente com germes mortos e células mortas do seu corpo. O líquido é chamado linfa. A linfa passa através de agrupamentos do tamanho de uma ervilha, chamados linfonodos. Os linfonodos eliminam células e germes mortos por filtração. Caso tenha uma infecção, os linfonodos próximos podem ficar inchados. Por exemplo, uma infecção de garganta pode fazer com que os linfonodos no seu pescoço inchem. As pessoas chamam esses linfonodos inchados de “gânglios inchados”, mas linfonodos não são exatamente gânglios.

Órgãos que fazem parte do seu sistema imunológico incluem sua medula óssea, timo, baço, amígdalas e o apêndice. Sua medula óssea e timo fabricam glóbulos brancos. Seu baço, amígdalas e apêndice prendem germes e outros antígenos e servem como um lugar para as células do sistema imunológico se fortalecerem.