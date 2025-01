Hepatite B: através do contato com sangue ou fluidos corporais de pessoas infectadas, por exemplo, fazendo sexo ou compartilhando agulhas (para uso de drogas ou tatuagem). Além disso, uma gestante pode passar hepatite B para seu bebê

Hepatite C: através do contato com o sangue de pessoas infectadas, por exemplo, compartilhando agulhas. Em geral a hepatite C não é transmitida através do sexo