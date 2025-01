A colangite esclerosante primária é uma doença de longo prazo que causa inchaço, formação de cicatrizes e estreitamento dos dutos biliares.

Os dutos biliares são tubos que transportam a bile do fígado para os intestinos. A bile é um líquido espesso esverdeado que ajuda na digestão. Existem pequenos dutos biliares dentro do fígado. Fora do fígado, existem dutos biliares maiores que conectam o fígado ao intestino.

Vesícula biliar e dutos biliares Imagem