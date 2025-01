O fígado é um órgão grande, do lado direito do abdômen, que fica logo abaixo do diafragma (o músculo na base do peito que ajuda na respiração), protegido pelas costelas inferiores à direita.

O fígado ajuda a digerir alimentos e produz substâncias de que o corpo precisa

O fígado está envolvido em muitos diferentes processos no corpo

Consumir bebidas alcoólicas demais por muito tempo pode danificar o fígado