Os rins são dois órgãos em formato de feijão que produzem urina. Eles são aproximadamente do tamanho do seu punho. Ficam na parte posterior do abdômen, em cada lado da coluna vertebral.

Os rins equilibram os níveis de água e minerais no sangue e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

Lesão de apenas um rim não causa grandes problemas desde que o outro rim funcione. Os dois rins precisam parar de funcionar para causar problemas sérios.