O pulmão negro é uma doença pulmonar ambiental causada pela inspiração de uma grande quantidade de pó de carvão durante muitos anos.

O pulmão negro acontece principalmente em mineradores de carvão e outras pessoas que trabalham com carvão

Os pulmões ficam pretos por dentro por causa da poeira de carvão

A pessoa pode não apresentar sintomas inicialmente, mas pode apresentar tosse e problemas respiratórios graves se a doença piorar

Os médicos utilizam radiografias e TC (tomografia computadorizada) do tórax para diagnosticar o pulmão negro

Os médicos tratam o pulmão negro com oxigênio e medicamentos para facilitar a respiração

Existem dois tipos de doença do pulmão negro:

Pulmão negro simples

Pulmão negro complicado, também chamado fibrose maciça progressiva

A doença do pulmão negro simples é causada por poeira de carvão que se acumula nas pequenas vias aéreas dos pulmões. A maioria das pessoas com doença do pulmão negro simples não apresenta sintomas.

Algumas pessoas com pulmão negro simples pioram e desenvolvem pulmão negro complicado. Este causa grandes cicatrizes nos pulmões e torna a respiração muito difícil.