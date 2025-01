A inspiração de poeira de amianto causa asbestose. Quando inalada, a poeira de amianto se deposita profundamente nos pulmões e causa a formação de cicatrizes.

Quanto mais contato você tiver com amianto, maior a probabilidade de desenvolver asbestose. Se você não tiver contato com o amianto no seu trabalho, seu risco de desenvolver asbestose é muito baixo. As pessoas que trabalham com muito amianto apresentam o maior risco de desenvolver asbestose; por exemplo, pessoas que trabalham com demolição de prédios e mineiros que cavam minerais contendo amianto.