Visão embaçada é quando você não enxerga com a mesma clareza e acuidade que enxergou um dia. É o problema de visão mais comum. Visão embaçada é diferente de perda da visão. Perda da visão significa que a pessoa ficou cega ou não consegue ver nada com toda ou uma parte do olho.

É normal que a visão se torne embaçada à medida que a pessoa envelhece, mas óculos ou lentes de contato geralmente ajudam a enxergar melhor

Se você tiver perda súbita da visão, vá imediatamente ao hospital — perda de visão é diferente de visão embaçada