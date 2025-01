O médico determina que a pessoa tem obesidade ao:

Calcular o IMC (índice de massa corporal) da pessoa

Medir o perímetro da gordura na cintura e na parte posterior do braço da pessoa

Às vezes, por meio de exames que medem a quantidade de gordura no corpo todo (exame de composição corporal)

O IMC consiste no peso (em quilogramas) dividido pela altura (em metros). A pessoa terá obesidade se o IMC for 30 ou superior. A pessoa terá sobrepeso se o IMC for superior a 25.

Além disso, os médicos também podem: