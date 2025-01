Todas as pessoas precisam de água e de eletrólitos (minerais, como sódio e potássio, que ajudam o organismo a desempenhar muitas funções) para ter saúde. Normalmente, o corpo automaticamente faz o equilíbrio dos níveis de água e de eletrólitos. Beber atende às necessidades da pessoa e ficar com sede indica quando é preciso beber. Os rins automaticamente fazem com que a pessoa elimine o excesso de água pela urina.

O que é a hidratação excessiva? A hidratação excessiva (hiper-hidratação) é quando há um excesso de água no corpo. Isso acontece quando o corpo absorve mais água do que elimina. Em uma pessoa saudável, é improvável que beber água a mais cause hidratação excessiva, uma vez que o que não é necessário é eliminado pela urina

A hidratação excessiva geralmente ocorre quando os rins não conseguem eliminar o excesso de água pela urina

O excesso de líquido pode causar inchaço nas pernas ou dificuldade para respirar

A hidratação excessiva afeta o equilíbrio de eletrólitos no corpo, o que pode causar sintomas, como confusão ou convulsões

O que causa a hidratação excessiva? Normalmente, o corpo faz o equilíbrio da quantidade de água e eletrólitos de maneira automática. Se a pessoa estiver com excesso de água, o cérebro envia um sinal aos rins para que produzam mais urina. As duas causas principais de hidratação excessiva são: Um problema de saúde que impede que os rins se livrem do excesso de água

Beber muito mais água do que a quantidade que os rins conseguem suportar Os problemas de saúde que poderiam impedir que os rins se livrem do excesso de água incluem: Insuficiência cardíaca

Algumas doenças renais, como insuficiência renal e síndrome nefrótica

Doenças hepáticas, como cirrose Em geral, as pessoas não costumam beber água em excesso, mas isso pode acontecer quando: Os atletas bebem mais do que precisam, porque não querem ficar desidratados

A pessoa tem uma doença mental que faz com que ela beba água em excesso

Quais são os sintomas da hidratação excessiva? Em geral, a pessoa não tem sintomas. Se a pessoa tiver doenças cardíacas, renais ou hepáticas, ela pode ter sintomas como: Inchaço devido a retenção de líquidos na parte inferior das pernas

Líquido nos pulmões, causando dificuldade para respirar Se a pessoa beber em excesso, ela pode: Sentir cansaço, fraqueza e confusão

Urinar bastante

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem hidratação excessiva? Geralmente, o médico sabe tomando por base os sintomas e um exame físico. Às vezes, ele faz exames de sangue e de urina.