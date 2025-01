A tireoide é uma glândula localizada abaixo do pomo de Adão no pescoço.

A tireoide secreta os hormônios tireoidianos. Os hormônios controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas (a taxa metabólica). Quase todas as células do corpo precisam dos hormônios tireoidianos. Entre várias outras coisas, os hormônios tireoidianos ajudam a controlar:

A velocidade pela qual a pessoa queima calorias

A velocidade dos batimentos cardíacos

A temperatura corporal

A tireoide precisa de iodo para poder produzir os hormônios tireoidianos. As pessoas precisam apenas de uma quantidade muito pequena de iodo. Porém, se a glândula tireoide não receber iodo, ela não consegue produzir uma quantidade suficiente de hormônios tireoidianos.

Localizando a tireoide

O que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é quando a tireoide não produz uma quantidade suficiente de hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo ocorre com frequência, sobretudo em mulheres mais velhas.

Uma doença denominada tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum.

A pessoa pode se sentir cansada, vagarosa e com frio

O hipotireoidismo geralmente surge lentamente

Exames de sangue podem confirmar se a pessoa tem hipotireoidismo

É possível que a pessoa precise tomar comprimidos de hormônio da tireoide pelo resto da vida

O que causa o hipotireoidismo? As causas do hipotireoidismo incluem: Tireoidite de Hashimoto

Cirurgia ou radioterapia para remover ou interromper o funcionamento da tireoide

Falta de iodo

Problemas de hipófise Na tireoidite de Hashimoto, o sistema imunológico ataca a tireoide por engano. Esse tipo de doença é denominado doença autoimune. A falta de iodo ocorre raramente em países modernos. A maioria dos países coloca um pouco de iodo no sal e, com isso, todos recebem o suficiente. O iodo também está presente em peixes e frutos do mar. As pessoas de alguns países pobres que estão longe do mar correm o risco de não estarem recebendo uma quantidade suficiente de iodo. A hipófise, localizada no cérebro, produz um hormônio denominado TSH que envia um sinal à tireoide para produzir os hormônios tireoidianos. Se a pessoa tiver um problema de hipófise, é possível que ela não produza TSH e, com isso, tenha hipotireoidismo. Quem pode ter hipotireoidismo? Praticamente qualquer pessoa pode ter hipotireoidismo, mas ele ocorre com mais frequência em adultos mais velhos. Às vezes, o hipotireoidismo pode acontecer em: Recém-nascidos

Durante a gestação ou logo após a gravidez

Pessoas com outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide

Quais são os sintomas do hipotireoidismo? Não produzir uma quantidade suficiente de hormônios tireoidianos causa uma desaceleração das funções do organismo, o que pode afetar a aparência física, a fala ou o estado geral da pessoa. Os sintomas que afetam a aparência física e a fala da pessoa possivelmente incluem: Inchaço dos olhos e do rosto, pálpebras caídas

Cabelo fino, áspero e seco

Pele áspera, seca, escamosa e grossa

Voz rouca e fala lenta Os sintomas que afetam o estado geral da pessoa possivelmente incluem: Constipação intestinal

Sentir frio facilmente

Formigamento ou dor nas mãos

Redução da frequência cardíaca

Confusão, esquecimento e depressão Se não for tratado, o hipotireoidismo pode acabar causando: Insuficiência cardíaca

Coma

Morte A confusão e o esquecimento em adultos mais velhos podem ser confundidos com Doença de Alzheimer ou algum outro tipo de demência.

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem hipotireoidismo? O médico faz: Testes sanguíneos da função tireoidiana

Às vezes, exames de imagem da tireoide