Linfoma é o câncer de um tipo de glóbulo branco chamado linfócito. Os linfócitos e outros glóbulos brancos ajudam o corpo a combater doenças.

Os linfócitos viajam através dos vasos sanguíneos e depois através do sistema linfático. O sistema linfático é formado por linfonodos e vasos linfáticos. Os linfonodos são órgãos pequenos, em forma de feijão, que combatem doenças e estão localizados no pescoço, na virilha e nas axilas.

No linfoma, os linfócitos passam a crescer desordenadamente e se acumulam nos linfonodos e às vezes no fígado, no baço e nas cavidades ósseas (medula óssea).

Os linfomas não Hodgkin compreendem um grupo de muitos linfomas diferentes. Eles podem envolver vários tipos diferentes de linfócitos. O linfoma de Hodgkin envolve um tipo específico de linfócito.

Os linfomas não Hodgkin são mais comuns que o linfoma de Hodgkin

Linfonodos aumentados são sintomas de linfomas não Hodgkin – os linfonodos aumentam de tamanho, mas geralmente não ficam doloridos

Pode haver dor ou problemas respiratórios, se o aumento dos linfonodos causar pressão nos órgãos

O tratamento pode incluir radioterapia, quimioterapia, outros medicamentos chamados anticorpos monoclonais ou uma combinação desses tratamentos

Os médicos agrupam os linfomas não Hodgkin em dois tipos principais:

Linfoma indolente, de crescimento lento

Linfoma agressivo, de crescimento rápido

O linfoma indolente é mais fácil de tratar, e é possível viver com ele por muitos anos. Mas, em geral, ele não pode ser curado. O linfoma agressivo requer tratamento intensivo, mas, muitas vezes, pode ser curado.

Os linfomas não Hodgkin podem surgir em qualquer idade.